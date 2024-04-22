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В "Укренерго" розповіли, що буде з електроенергією та відключеннями влітку

Фото: в Укренерго дали прогноз щодо відключень світла (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

В "Укренерго" попереджають, що через російські удари влітку Україна може стикатись з дефіцитом електроенергії.

"Протягом літа, час від часу, в українській енергосистемі може виникати дефіцит електроенергії, спричинений російськими масованими ударами по електростанціях. Це пов'язано з тим, що повне відновлення наших електростанцій займе досить тривалий час", - пояснила виданню директорка з комунікацій НЕК "Укренерго" Марія Цатурян.

Крім того, уточнила вона, весна і літо - це період ремонтів на електростанціях, коли вони готуються до наступного опалювального періоду. Вже розпочалась ремонтна кампанія на атомних електростанціях, і далі все більше і більше потужностей буде вимушено вийти в тимчасовий ремонт протягом весни і літа.

"Тому інколи у нас системі буде відчутний дефіцит, який ми будемо намагатися покрити якраз за рахунок імпорту електроенергії з Європи, а за умови його дефіциту або недостатності, будемо залучати аварійну допомогу або застосовувати певні графіки обмеження споживання для промисловості та бізнесу", - розповіла Цатурян.

Відключення світла

Як повідомляло РБК-Україна, дефіцит електроенергії в Україні зберігатиметься через великі пошкодження після останніх російських ударів. Це з великою ймовірністю може призвести до відключень і в літній період. Влітку генерації не вистачатиме, оскільки атомні блоки потрібно буде виводити в ремонт, а залишку теплової генерації для заміщення потужностей не вистачить.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вже знищила майже всю теплову електрогенерацію України. Крім того, під ударами терористів – греблі та обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура. Зеленський заявив, що під загрозою від російського терору також є інфраструктура атомних станцій і мереж розподілу.

Через значні пошкодження енергооб'єктів та зниження температури з 18 квітня в Україні застосовуються обмеження для промисловості.

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УкренергоВідключеня світла