Зеленський звернувся до лідерів країн ЄС: треба переграти Путіна в рішучості

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на спеціальному засіданні Європейської ради .

"Нам усім із вами треба зараз переграти Путіна в рішучості, щоб ця війна нарешті почала йти до справедливого закінчення", - сказав він.

Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за рішення виділити Україні додаткового Patriot та ракети для ППО.

Президент повідомив, що Росія вже знищила майже всю теплову електрогенерацію України. "Під ударами терористів - дамби та обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура. Ми бачимо також, що Росія не відмовляється від радіаційного шантажу і, зокрема, продовжує по-дикунськи гратися з безпекою Запорізької атомної станції. Ми не виключаємо, що під загрозою від російського терору також інфраструктура інших наших атомних станцій та мереж розподілу", - сказав він.

За його словами, це можна зупинити тільки силою ППО - конкретними системами Patriot, IRIS-T, SAMP/T, NASAMS. "Системами, які є зокрема у вашому розпорядженні. Вони потрібні в Україні просто зараз. Вони потрібні, щоб Путін був позбавлений звички покладатися на терористичні методи, і це, зокрема, і ваша безпекова потреба", - додав він.

Як зазначив Зеленський, "що більші наші ударні можливості, то швидше російський окупант буде змушений залишити суверенну територію України й завдяки цьому буде змушений дати спокій кожному із сусідів, усій Європі".

Підтримка України

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, У лютому 2024 року більшість українців (57%) вважають, що найбільш важливим фактором успіху у війні з Росією є належна підтримка Заходу зброєю, фінансами, санкціями.

Крім того, у лютому 2024 року відносна більшість українців (49%) вірить, що Захід продовжує в міру можливостей підтримувати Україну. Водночас 44% вважають, що Захід утомлюється від України, його підтримка слабка і що Захід хотів би від України поступок Росії.