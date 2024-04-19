Ситуація з електроенергією: обмеження для промисловості та графіки у двох областях

В Україні через значні пошкодження енергооб’єктів та зниження температури застосовувалися обмеження для промисловості. Графіки для населення діють у двох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

"У зв`язку із значними пошкодженнями енергооб’єктів та зниженням температури учора ввечері (з 18 до 22 години) застосовувалися обмеження для промислових споживачів в усіх регіонах, окрім Херсонщини", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області та у Кривому Розі, обмеження діють і сьогодні.

Також залучалася екстрена допомога з Румунії, Польщі та Словаччини. Обсяг залученої електроенергії склав близько 3% від добового обсягу споживання електроенергії.

"Станом на ранок також залучається екстрена допомога від операторів системи передачі цих країн", - повідомили в Міненерго.

Удари по енергетиці

Як повідомляло РБК-Україна, дефіцит електроенергії в Україні зберігатиметься через великі пошкодження після останніх російських ударів. Це з великою ймовірністю може призвести до відключень та влітку.Влітку генерації не буде достатньо, оскільки атомні блоки потрібно буде виводити на ремонт, а теплової генерації для заміщення потужностей не вистачить.

Як заявив президент Володимир Зеленський, Росія вже знищила майже всю теплову електрогенерацію України. "Під ударами терористів - греблі та обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура", - сказав він.

Зеленський заявив, що під загрозою від російського терору також інфраструктура атомних станцій і мереж розподілу.