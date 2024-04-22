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В "Укрэнерго" рассказали, что будет с электроэнергией и отключениями летом

Фото: в Укрэнерго дали прогноз об отключениях света (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

В "Укрэнерго" предупреждают, что из-за российских ударов летом Украина может сталкиваться с дефицитом электроэнергии.

"В течение лета, время от времени, в украинской энергосистеме может возникать дефицит электроэнергии, вызванный российскими массированными ударами по электростанциям. Это связано с тем, что полное восстановление наших электростанций займет достаточно продолжительное время", - объяснила изданию директор по коммуникациям НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян.

Кроме того, уточнила она, весна и лето - это период ремонтов на электростанциях, когда они готовятся к следующему отопительному периоду. Уже началась ремонтная кампания на атомных электростанциях, и все больше и больше мощностей будет вынуждено выйти во временный ремонт в течение весны и лета.

"Поэтому иногда у нас в системе будет ощутимый дефицит, который мы будем пытаться покрыть как раз за счет импорта электроэнергии из Европы, а при его дефиците или недостаточности, будем привлекать аварийную помощь или применять определенные графики ограничения потребления для промышленности и бизнеса", - рассказала Цатурян.

Отключения света

Как сообщало РБК-Украина, дефицит электроэнергии в Украине будет сохраняться из-за больших повреждений после последних российских ударов. Это с большой вероятностью может привести к отключениям и летом. Летом генерации не будет достаточно, поскольку атомные блоки нужно будет выводить в ремонт, а остатка тепловой генерации для замещения мощностей не хватит.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уже уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию Украины. Кроме того, под ударами террористов - плотины и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура. Зеленский заявил, что под угрозой от российского террора также находится инфраструктура атомных станций и сетей распределения.

Из - за значительных повреждений энергообъектов и снижения температуры с 18 апреля в Украине применяются ограничения для промышленности.

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УкрэнергоОтключения света