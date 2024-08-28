В "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 29 серпня

В Україні у четвер, 29 серпня, знову діятимуть графіки відключення електроенергії. Світло вимикатимуть протягом усього дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

Під час відновлення електропостачання за графіком українців закликають економно використовувати енергію і не вмикати одночасно кілька потужних приладів.

В "Укренерго" зазначили, що з графіками застосування обмежень можна ознайомитись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Водночас живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Що передувало

У травні Російська Федерація знищила близько 80% електрогенерації України. Спеціалістам вдалося відновити роботу низки енергооб'єктів після тривалих відключень світла.

Однак 26 та 27 серпня Україна знову зазнала масштабних обстрілів, під час яких РФ цілила по електропідстанціях. Через це в Україні знову було запроваджено графіки відключення електроенергії. Варто зауважити, що 26 серпня був наймасовіший удар за 2,5 роки - росіяни запустили 127 ракет та 109 ударних дронів.

За словами радника прем'єр-міністра України та член Наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка, обстріл, який відбувся 26 серпня, змусить внести корективи в плани підготовки до зими.

А ось член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат Сергій Нагорняк у коментарі РБК-Україна розповів, що Україна могла опинитись у повному блекауті під час останньої атаки РФ. Цьому запобігла якісна робота ППО.

Детально про масований удар ворога та його наслідки читайте у матеріалі РБК-Україна.

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