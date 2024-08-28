ua en ru
Ср, 28 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 29 серпня

Середа 28 серпня 2024 18:13
UA EN RU
В "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 29 серпня Ілюстративне фото: в "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 29 серпня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В Україні у четвер, 29 серпня, знову діятимуть графіки відключення електроенергії. Світло вимикатимуть протягом усього дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Завтра, 29 серпня, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби", - сказано у повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що з графіками застосування обмежень можна ознайомитись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Водночас живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Під час відновлення електропостачання за графіком українців закликають економно використовувати енергію і не вмикати одночасно кілька потужних приладів.

Що передувало

У травні Російська Федерація знищила близько 80% електрогенерації України. Спеціалістам вдалося відновити роботу низки енергооб'єктів після тривалих відключень світла.

Однак 26 та 27 серпня Україна знову зазнала масштабних обстрілів, під час яких РФ цілила по електропідстанціях. Через це в Україні знову було запроваджено графіки відключення електроенергії. Варто зауважити, що 26 серпня був наймасовіший удар за 2,5 роки - росіяни запустили 127 ракет та 109 ударних дронів.

За словами радника прем'єр-міністра України та член Наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка, обстріл, який відбувся 26 серпня, змусить внести корективи в плани підготовки до зими.

А ось член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат Сергій Нагорняк у коментарі РБК-Україна розповів, що Україна могла опинитись у повному блекауті під час останньої атаки РФ. Цьому запобігла якісна робота ППО.

Детально про масований удар ворога та його наслідки читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Відключеня світла Блекаут Графік відключення світла
NEWS
У Зеленського пояснили зв'язок Курської операції з Покровськом
У Зеленського пояснили зв'язок Курської операції з Покровськом
DAILY
Чи буде влада в Україні блокувати Telegram і що може змінити арешт Дурова
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чи буде влада в Україні блокувати Telegram і що може змінити арешт Дурова