Скоригує плани. В "Укренерго" розповіли, як вплинув сьогоднішній обстріл на енергосистему

"Поки що важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми і на можливість без обмежень постачати електрику нашим споживачам у вересні-жовтні, але думаю, що до кінця дня ми розумітимемо ситуацію, і оперативно буде відкориговано зусилля з енергозабезпечення", - заявив Бойко.

Водночас він зауважив, що за відсутності обстрілів, до кінця жовтня не планувались великі обмеження або ж загалом відключення, оскільки в цей період очікувалось мінімальне навантаження на енергосистему.