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Скоригує плани. В "Укренерго" розповіли, як вплинув сьогоднішній обстріл на енергосистему

Понеділок 26 серпня 2024 15:38
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Скоригує плани. В "Укренерго" розповіли, як вплинув сьогоднішній обстріл на енергосистему Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі складно прогнозувати, чи вплинула сьогоднішня масована атака на енергосистему в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка під час брифінгу.

"Поки що важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми і на можливість без обмежень постачати електрику нашим споживачам у вересні-жовтні, але думаю, що до кінця дня ми розумітимемо ситуацію, і оперативно буде відкориговано зусилля з енергозабезпечення", - заявив Бойко.

Водночас він зауважив, що за відсутності обстрілів, до кінця жовтня не планувались великі обмеження або ж загалом відключення, оскільки в цей період очікувалось мінімальне навантаження на енергосистему.

"Цілком очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які, безумовно, будуть носити знак "мінус", і відповідно скоригувати плани з підготовки до зими", - додав Бойко.

Масований обстріл 26 серпня

Сьогодні, 26 серпня, російські терористи вдались до масованої атаки проти України. Перед початком обстрілів ворог підняв в небо одинадцять бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС й вивів у Чорне море ракетоносії.

Під час відбиття атаки вибухи лунали в низці областей. Загалом ППО у Києві знищила приблизно півтора десятка ракет.

Усі подробиці масованого обстрілу - за посиланням.

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