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Скільки ще днів в Україні будуть відключати світло: прогноз нардепа

Середа 28 серпня 2024 17:14
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Скільки ще днів в Україні будуть відключати світло: прогноз нардепа Ілюстративне фото: в Україні графіки відключення світла можуть діяти ще протягом тижня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Україна могла опинитись у повному блекауті під час останньої атаки РФ. Цьому запобігла якісна робота ППО.

Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат Сергій Нагорняк у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

За його словами, саме робота ППО є однією з причин, які запобігли блекауту в Україні. Інша причина - це те, що ті підстанції "Укренерго", до яких все ж змогли долетіти ракети та дрони, зберіг вбудований захист другого ступеню.

"Він захищає трансформатори великої потужності від дронових атак і від уламків ракет. На щастя, нам вдалося уникнути блекауту. І ті обмеження, які ми сьогодні бачимо по країні, вони більше зосереджені не на відсутність генерації, що в нас там дефіцит генерації, а саме для того, щоб провести ремонтні роботи на підстанціях "Укренерго", які зазнали ушкоджень на лініях електропередач, по яких ворог теж якось не класично стріляв і випускав свої дрони", - розповів Нагорняк.

Він зауважив, що на деяких підстанціях є багато технічних пошкоджень. Вони не значні, але для цього потрібен певний час.

"Фактично до неділі, десь трошки менше часу, десть трохи більше для того, аби вирівняти ситуацію. Я думаю, що (відключення світла - ред.) триватимуть до тижня орієнтовно, але з кожним днем вони будуть менш тривалі", - підкреслив він.

Обстріл енергетики України

26 та 27 серпня Російська Федерація в черговий раз здійснила масштабний обстріл енергетичної інфраструктури України. Це призвело до пошкодження енергооб'єктів у 15 областях.

Детально про масований удар ворога та його наслідки читайте у матеріалі РБК-Україна.

Після обстрілів в Україні значно погіршилась ситуація з енергопостачанням. Було повернуто графіки відключення світла.

Радник прем'єр-міністра України та член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко зазначив, що обстріл, який відбувся 26 серпня, змусить внести корективи в плани підготовки до зими.

Детальніше про останню ситуацію зі світло по областях - у матеріалі РБК-Україна.

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Укренерго ППО Війна в Україні Блекаут Графік відключення світла
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