В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 29 августа

В Украине в четверг, 29 августа, снова будут действовать графики отключения электроэнергии. Свет будут выключаться в течение всего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

При восстановлении электроснабжения по графику украинцев призывают экономно использовать энергию и не включать одновременно несколько мощных приборов.

В Укрэнерго отметили, что с графиками применения ограничений можно ознакомиться на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях. В то же время питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

"Завтра, 29 августа, меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток", - сказано в сообщении.

Что предшествовало

В мае Российская Федерация уничтожила около 80% электрогенерации Украины. Специалистам удалось возобновить работу ряда энергообъектов после продолжительных отключений света.

Однако 26 и 27 августа Украина снова подверглась масштабным обстрелам, во время которых РФ целила по электроподстанциям. Поэтому в Украине снова были введены графики отключения электроэнергии. Следует заметить, что 26 августа был самый массовый удар за 2,5 года - россияне запустили 127 ракет и 109 ударных дронов.

По словам советника премьер-министра Украины и члена Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко, обстрел, который произошел 26 августа, заставит внести коррективы в планы подготовки к зиме.

А вот член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг народный депутат Сергей Нагорняк в комментарии РБК-Украина рассказал, чтоУкраина могла оказаться в полном блэкауте во время последней атаки РФ. Это предотвратила качественная работа ПВО.

Подробно о массированном ударе врага и его последствиях читайте в материале РБК-Украина.

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