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В "Укрэнерго" рассказали, как нехватка электроэнергии повлияет на Европу

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Украина, Понедельник 24 октября 2022 08:58
В "Укрэнерго" рассказали, как нехватка электроэнергии повлияет на Европу Фото: в "Укрэнерго" рассказали, как нехватка электроэнергии повлияет на Европу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская, Юрий Дощатов

Дефицит мощности в системе, то есть недостаток электроэнергии, возникший и наблюдающийся сейчас в Украине из-за постоянных обстрелов России объектов энергетики в последние недели, никак не повлияет на Европу.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Нет, не может. Он оказывает непосредственное влияние на украинских потребителей, и на промышленных, в том числе к сожалению. Надо понимать, что это временный дефицит, связанный с тем, что россияне специально обстреляли целый ряд электростанций в Украине, и поэтому нужно время, пока эти объекты смогут снова производить электроэнергию", - рассказал он.

Плюс, по его словам, сейчас в связи с похолоданием достаточно сильно увеличилось потребление электроэнергии, даже несмотря на те меры экономии, которые принимают местные власти и украинцы.

"Потребление значительно, поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" должен вводить графики ограничения поставок электроэнергии", - констатировал Кудрицкий.

Как сообщалось, днем ранее президент Владимир Зеленский обратился к мэрам из-за экономии света. По мнению президента, сейчас не время ярких вывесок.

Напомним, Украина с 11 октября прекратила экспорт электроэнергии для стабилизации энергосистемы. Причиной тому стали массированные ракетные удары россиян по энергетическим объектам нашего государства.

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Укрэнерго
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