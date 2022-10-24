В "Укрэнерго" рассказали, как нехватка электроэнергии повлияет на Европу
Дефицит мощности в системе, то есть недостаток электроэнергии, возникший и наблюдающийся сейчас в Украине из-за постоянных обстрелов России объектов энергетики в последние недели, никак не повлияет на Европу.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Нет, не может. Он оказывает непосредственное влияние на украинских потребителей, и на промышленных, в том числе к сожалению. Надо понимать, что это временный дефицит, связанный с тем, что россияне специально обстреляли целый ряд электростанций в Украине, и поэтому нужно время, пока эти объекты смогут снова производить электроэнергию", - рассказал он.
Плюс, по его словам, сейчас в связи с похолоданием достаточно сильно увеличилось потребление электроэнергии, даже несмотря на те меры экономии, которые принимают местные власти и украинцы.
"Потребление значительно, поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" должен вводить графики ограничения поставок электроэнергии", - констатировал Кудрицкий.
Как сообщалось, днем ранее президент Владимир Зеленский обратился к мэрам из-за экономии света. По мнению президента, сейчас не время ярких вывесок.
Напомним, Украина с 11 октября прекратила экспорт электроэнергии для стабилизации энергосистемы. Причиной тому стали массированные ракетные удары россиян по энергетическим объектам нашего государства.