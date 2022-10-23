Зеленський звернувся до мерів через економію світла: не час яскравих вивісок

Президент Володимир Зеленський закликав керівників громад та мерів ретельно стежити, щоби енергія не витрачалася марно. Відновити зруйновані ударами терористів енергооб'єкти - набагато довша і складніша справа", - заявив він у вечірньому відеозверненні в неділю, 23 жовтня.

У всіх регіонах України, які стали мішенню російської терористичної атаки 22-23 жовтня, відновлено технічну можливість постачання електрики, повідомив Зеленський. Президент подякував кожному, хто "працював безперервно, щоб дати людям світло".

"Звичайно, у багатьох містах та районах нашим енергокомпаніям доводиться застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Це робиться для того, щоб у всіх наших людей був доступ до енергії – в умовах, коли її виробництво неможливе у достатньому обсязі", – пояснив Зеленський.

"Зараз точно не час для яскравих вітрин та вивісок", - наголосив він і закликав до дбайливого ставлення до енергоспоживання у публічному просторі.

Також президент розповів про відновлення критичної інфраструктури на деокупованих територіях. "Щодня я отримую нові звіти про підключення до газу, води, електрики сотень домогосподарств у звільнених районах. Тільки сьогодні і лише у двох районах Харківської області 346 абонентів - знову з газом. Місто Вовчанськ - ще 750 абонентів з електрикою. Місто Ізюм - ще 300 абонентів із електрикою", - уточнив Зеленський.