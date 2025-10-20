В "Укренерго" пояснили ситуацію з аварійними відключенням світла та графіками

Аварійні графіки скасовано

За словами Віталія Зайченка, ситуація в енергосистемі поступово стабілізується. "На поточний момент аварійних графіків по Україні немає. Вже з учорашнього дня застосовуються лише графіки обмеження потужності для промисловості", - сказав він.

Очільник компанії зазначив, що нині аварійно знеструмленими залишаються лише окремі об’єкти, які постраждали внаслідок атак російських дронів. "Є відключення через пошкодження об’єктів енергетики, але це не графік", - пояснив Зайченко.

Генерація поступово відновлюється

Глава "Укренерго" повідомив, що стан енергетичної генерації покращується. "Ситуація поступово покращується. Наші колеги, які займаються генерацією, відновлюють об’єкти, і на поточний момент досить багато з них уже включено в роботу", - розповів він.

За словами Зайченка, роботи з відновлення тривають по всій країні, і енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати систему перед зимовим періодом.

Населення може допомогти енергосистемі

Віталій Зайченко наголосив, що домогтися стабільності в енергосистемі допоможе свідома поведінка споживачів.

"Населення зараз є найпотужнішим споживачем електроенергії в енергосистемі України. Саме люди можуть дуже допомогти енергетикам, знизивши споживання, не вмикаючи одночасно потужні електроприлади і вимикаючи світло там, де воно не потрібно", - підкреслив він.

На думку керівника "Укренерго", навіть невеликі зміни у побутових звичках дозволять суттєво зменшити навантаження на мережу в осінньо-зимовий період.

Ризик нових відключень залишається

Попри стабілізацію системи, ризик повернення погодинних відключень зберігається. "Ризик повернення є постійно, тому що війна не закінчилася. Але енергетики роблять усе можливе, щоб таких графіків не було", - зазначив Зайченко.

Він додав, що фахівці "Укренерго" і генеруючих компаній продовжують відновлювати свої об’єкти, аби гарантувати стабільне постачання тепла й світла українцям.

"Ми робимо все можливе, щоб забезпечити тепло і світло для всіх громадян України", - підсумував глава компанії.