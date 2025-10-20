В "Укрэнерго" пояснили ситуацию с аварийными отключениями света и графиками

Аварийные графики отменены

По словам Виталия Зайченко, ситуация в энергосистеме постепенно стабилизируется. "На текущий момент аварийных графиков по Украине нет. Уже со вчерашнего дня применяются только графики ограничения мощности для промышленности", - сказал он.

Глава компании отметил, что сейчас аварийно обесточенными остаются лишь отдельные объекты, пострадавшие в результате атак российских дронов. "Есть отключения из-за повреждения объектов энергетики, но это не график", - пояснил Зайченко.

Генерация постепенно восстанавливается

Глава "Укрэнерго" сообщил, что состояние энергетической генерации улучшается. "Ситуация постепенно улучшается. Наши коллеги, которые занимаются генерацией, восстанавливают объекты, и на текущий момент достаточно много из них уже включено в работу", - рассказал он.

По словам Зайченко, работы по восстановлению продолжаются по всей стране, и энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать систему перед зимним периодом.

Население может помочь энергосистеме

Виталий Зайченко подчеркнул, что добиться стабильности в энергосистеме поможет сознательное поведение потребителей.

"Население сейчас является самым мощным потребителем электроэнергии в энергосистеме Украины. Именно люди могут очень помочь энергетикам, снизив потребление, не включая одновременно мощные электроприборы и выключая свет там, где он не нужен", - подчеркнул он.

По мнению руководителя "Укрэнерго", даже небольшие изменения в бытовых привычках позволят существенно уменьшить нагрузку на сеть в осенне-зимний период.

Риск новых отключений остается

Несмотря на стабилизацию системы, риск возвращения почасовых отключений сохраняется. "Риск возвращения есть постоянно, потому что война не закончилась. Но энергетики делают все возможное, чтобы таких графиков не было", - отметил Зайченко.

Он добавил, что специалисты "Укрэнерго" и генерирующих компаний продолжают восстанавливать свои объекты, чтобы гарантировать стабильное снабжение тепла и света украинцам.

"Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить тепло и свет для всех граждан Украины", - подытожил глава компании.