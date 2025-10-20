В "Укрэнерго" пояснили ситуацию с аварийными отключениями света и графиками

В Украине отменили аварийные графики отключений электроэнергии, однако для промышленных предприятий остаются ограничения мощности.
Об этом заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время телемарафона.
По словам Виталия Зайченко, ситуация в энергосистеме постепенно стабилизируется. "На текущий момент аварийных графиков по Украине нет. Уже со вчерашнего дня применяются только графики ограничения мощности для промышленности", - сказал он.
Глава компании отметил, что сейчас аварийно обесточенными остаются лишь отдельные объекты, пострадавшие в результате атак российских дронов. "Есть отключения из-за повреждения объектов энергетики, но это не график", - пояснил Зайченко.
Глава "Укрэнерго" сообщил, что состояние энергетической генерации улучшается. "Ситуация постепенно улучшается. Наши коллеги, которые занимаются генерацией, восстанавливают объекты, и на текущий момент достаточно много из них уже включено в работу", - рассказал он.
По словам Зайченко, работы по восстановлению продолжаются по всей стране, и энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать систему перед зимним периодом.
Виталий Зайченко подчеркнул, что добиться стабильности в энергосистеме поможет сознательное поведение потребителей.
"Население сейчас является самым мощным потребителем электроэнергии в энергосистеме Украины. Именно люди могут очень помочь энергетикам, снизив потребление, не включая одновременно мощные электроприборы и выключая свет там, где он не нужен", - подчеркнул он.
По мнению руководителя "Укрэнерго", даже небольшие изменения в бытовых привычках позволят существенно уменьшить нагрузку на сеть в осенне-зимний период.
Несмотря на стабилизацию системы, риск возвращения почасовых отключений сохраняется. "Риск возвращения есть постоянно, потому что война не закончилась. Но энергетики делают все возможное, чтобы таких графиков не было", - отметил Зайченко.
Он добавил, что специалисты "Укрэнерго" и генерирующих компаний продолжают восстанавливать свои объекты, чтобы гарантировать стабильное снабжение тепла и света украинцам.
"Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить тепло и свет для всех граждан Украины", - подытожил глава компании.
Напомним, на прошлой неделе в Украине применяли аварийные графики отключений света.
Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко прогнозировал, что они продлятся до 23 октября.