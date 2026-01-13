UA

Економіка Авто Tech

В "Укренерго" повідомили про відключення 14 січня: усю добу та в усіх регіонах

Ілюстративне фото: відключення триватимуть, ситуація доволі важка (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні 14 січня продовжать діяти графіки погодинних відключень для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості. Діяти вони будуть в усіх областях країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".

Зазначається, що графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності будуть застосовані по всій Україні та протягом всієї доби. Причина застосування - наслідки масштабних російських терактів проти української енергетики.

В "Укренерго" традиційно не повідомляють про кількість одночасно задіяних під час відключення черг. Також там повідомили, що графіки не є остаточними.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що після нещодавніх масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури найгірша ситуація з електропостачанням склалася у Києві. Наразі вона залишається критичною, а прогнозів щодо стабілізації немає. Також в Гостомелі та Ірпені Київської області електропостачання не відновлять щонайменше до 15 січня.

При цьому окупанти вночі на 13 січня атакували об'єкти енергетики у низці областей, в результаті чого знеструмлення фіксуються у столиці та семи областях. Зокрема, атакували також енергетику в столиці. А в першій половині дня ворог атакував енергетичні об'єкти у Запоріжжі.

