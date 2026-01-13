Графіки будуть жорсткими, коли Київ перейде на планові відключення світла, - Міненерго

Після масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури ситуація з електропостачанням у Києві залишається критичною, а прогнозів щодо стабілізації наразі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника міністра енергетики Миколи Колесника.

"Ми бачимо, що ворог фактично кидає всі наявні сили та засоби на руйнування енергетичної складової. Особливий приціл іде по Києву. Пошкоджена як генерація, так і передача електроенергії", - заявив Колесник.

За його словами, кожна нова атака суттєво ускладнює та сповільнює відновлення енергосистеми, а складні погодні умови лише поглиблюють проблему.

Київ - у зоні найвищого ризику

Найскладніша ситуація - саме у столиці. Через масовані обстріли графіки аварійних відключень у Києві залишаються нестабільними та непередбачуваними.

"Ситуація з тривалістю аварійних відключень, зокрема в Києві, після масованих ударів залишається непрогнозованою", - наголосив заступник міністра.

Прогнозів щодо відновлення світла немає

У Міністерстві енергетики прямо заявляють: наразі давати будь-які прогнози щодо стабілізації електропостачання неможливо.

"Ситуація досить складна, і ми не можемо зараз давати жодних прогнозів, оскільки ворог продовжує інтенсивні атаки", - підкреслив Колесник.

Адже аварійно-відновлювальні роботи після нічної атаки 13 січня проводяться не лише в Києві. Зокрема, на Дніпропетровщині станом на ранок було знеструмлено понад 6 тисяч абонентів. У Дніпрі зафіксовано ураження системи розподілу електроенергії, що призвело до додаткових мережевих обмежень.

"Енергетики виконують усі можливі технічні заходи, щоб якнайшвидше повернути обладнання до планової роботи", - зазначив Колесник.