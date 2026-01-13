В "Укрэнерго" сообщили об отключении 14 января: все сутки и во всех регионах

Отмечается, что графики почасовых отключений и графики ограничения мощности будут применены по всей Украине и в течение всех суток. Причина применения - последствия масштабных российских терактов против украинской энергетики.

В "Укрэнерго" традиционно не сообщают о количестве одновременно задействованных во время отключения очередей. Также там сообщили, что графики не являются окончательными.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.