"Укренерго" посилило відключення світла до кінця дня: список областей
Сьогодні, 3 вересня, в низці областей України посилили відключення енергопостачання.
Про те, де саме змінились графіки відключень світла на сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.
Прикарпаття
"Укренерго" розпорядилось продовжити застосування двох черг графіків погодинних відключень до 14:00. У зв'язку з цим:
- додатково з 12:00 до 13:00 буде вимкнена черга 4;
- з 13:00 до 14:00 буде вимкнена черга 3.
Кіровоградська область
Відповідно до змін в графіках, відключення протягом доби діятимуть:
- 1 черга: 14-16, 22-24;
- 2 черга: 10-12, 18-20, 22-24;
- 3 черга: 10-12, 18-20;
- 4 черга: 12-14, 20-22;
- 5 черга: 12-14, 16-18;
- 6 черга: 16-18, 20-22.
Миколаївська область
З 12:00 відключатимуть одночасно дві черги: окрім другої черги додатково знеструмлять й першу.
Чернігівська область
Згідно з командою "Укренерго", з 12:00 до 14:00 застосовуватиметься дві черги графіків погодинних відключень.
Відповідно відключатимуться 6 та 2 черги.
Волинська область
Введено додаткові години відключень у графік на 3 вересня: 3-тя черга з 12:00 до 14:00.
Фото: графіки відключень світла у Волинській області (t.me/energy_volyn_official)
Черкаська область
Були додані черги на вимикання.
Згідно з оновленими графіками, Світло відключатимуть:
- 12:00-13:00 4 та 5 черги;
- 13:00-14:00 4 та 5 черги;
- 14:00-15:00 6 черга;
- 15:00-16:00 6 черга;
- 16:00-17:00 1 та 2 черги;
- 17:00-18:00 1 та 2 черги;
- 18:00-19:00 3 та 4 черги;
- 19:00-20:00 3 та 4 черги;
- 20:00-21:00 5 та 6 черги;
- 21:00-22:00 5 та 6 черги;
- 22:00-23:00 1 та 2 черги;
- 23:00-24:00 1 та 2 черги.
Ситуація зі світлом в Україні
Наразі українська енергосистема відновлюється після дев’яти масштабних атак з боку росіян. Проблеми з дефіцитом потужності тривають, і на енергооб’єктах ще проводяться як аварійні, так і планові ремонти.
Тим часом на думку директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, енергетики можуть припинити застосування графіків відключення світла вже цього тижня у разі відсутності нових серйозних пошкоджень енергооб'єктів.
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