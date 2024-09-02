Коли в Україні можуть перестати відключати світло за графіками: прогноз експерта
Українські енергетики можуть припинити застосування графіків відключення світла вже цього тижня. Це можливо у разі відсутності нових серйозних пошкоджень енергооб'єктів.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
Він нагадав, що в Україні після ракетного удару росіян 26 серпня почали застосовувати жорсткі графіки відключення світла. У деяких регіонах електропостачання обмежували дуже довго. Але станом на сьогодні ситуація вирівнюється.
Омельченко звернув увагу, що у вихідні значно скоротилася тривалість відключень світла за графіками. Сьогодні схожа ситуація.
На його думку, з середини тижня графіки "мінімізують", якщо їх усе ще застосовуватимуть.
"Тут спрогнозувати на 100% важко. Тому що багато факторів діють. Можливо, ми зможемо вийти (на рівень без графіків - ред.) на вихідних з великою ймовірністю, а, можливо, раніше. Знову ж таки, якщо не буде нових будь-яких порушень енергетичної системи", - вважає експерт.
Що передувало
Нагадаємо, 26 серпня російські окупанти запустили по Україні понад 200 повітряних цілей. Вони застосовували різні ракети, а також ударні дрони "Шахед".
За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, під час атаки на Рівненській та Південноукраїнській АЕС відключилися чотири енергоблоки.
Внаслідок обстрілу у великої кількості споживачів по всій Україні зникло світло. Спочатку діяли аварійні відключення світла, після чого почали застосовувати графіки.
У рамках графіків у Києві споживачам відключали світло на більш ніж 12 годин. Але ситуація покращувалась з кожним днем.
Зокрема, сьогодні, 2 вересня, у всіх регіонах діють одна та дві черги відключень світла.
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