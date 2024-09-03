"Укрэнерго" усилило отключения света до конца дня: список областей
Сегодня, 3 сентября, в ряде областей Украины усилили отключение энергоснабжения.
О том, где именно изменились графики отключений света на сегодня - в материале РБК-Украина.
Прикарпатье
"Укрэнерго" распорядилось продолжить применение двух очередей почасовых графиков отключений до 14:00. В связи с этим:
- дополнительно с 12:00 до 13:00 будет отключена очередь 4;
- с 13:00 до 14:00 будет отключена очередь 3.
Кировоградская область
Согласно изменениям в графиках, отключения в течение суток будут действовать:
- 1 очередь: 14-16, 22-24;
- 2 очередь: 10-12, 18-20, 22-24;
- 3 очередь: 10-12, 18-20;
- 4 очередь: 12-14, 20-22;
- 5 очередь: 12-14, 16-18;
- 6 очередь: 16-18, 20-22.
Николаевская область
С 12:00 будут отключать одновременно две очереди: кроме второй очереди дополнительно обесточат и первую.
Черниговская область
Согласно команде "Укрэнерго", с 12:00 до 14:00 будут применяться две очереди графиков почасовых отключений.
Соответственно будут отключаться 6 и 2 очереди.
Волынская область
Введены дополнительные часы отключений в график на 3 сентября: 3-я очередь с 12:00 до 14:00.
Фото: графики отключений света в Волынской области (t.me/energy_volyn_official)
Черкасская область
Были добавлены очереди на отключение.
Согласно обновленным графикам, Свет будут отключать:
- 12:00-13:00 4 и 5 очереди;
- 13:00-14:00 4 и 5 очереди;
- 14:00-15:00 6 очередь;
- 15:00-16:00 6 очередь;
- 16:00-17:00 1 и 2 очереди;
- 17:00-18:00 1 и 2 очереди;
- 18:00-19:00 3 и 4 очереди;
- 19:00-20:00 3 и 4 очереди;
- 20:00-21:00 5 и 6 очереди;
- 21:00-22:00 5 и 6 очереди;
- 22:00-23:00 1 и 2 очереди;
- 23:00-24:00 1 и 2 очереди.
Ситуация со светом в Украине
Сейчас украинская энергосистема восстанавливается после девяти масштабных атак со стороны россиян. Проблемы с дефицитом мощности продолжаются, и на энергообъектах еще проводятся как аварийные, так и плановые ремонты.
Между тем по мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, энергетики могут прекратить применение графиков отключения света уже на этой неделе в случае отсутствия новых серьезных повреждений энергообъектов.
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