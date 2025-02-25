"Укренерго" попередило про відключення світла 26 лютого: кого торкнуться
В Україні завтра, 26 лютого, планують обмежувати електропостачання. Але це стосується лише промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.
Як зазначили в компанії, обмеження для бізнесу і промисловості застосовуватимуть із 16:00 до 19:00.
"Відключення побутових споживачів поки не прогнозується", - йдеться в повідомленні "Укренерго".
У компанії уточнили, що причиною таких обмежень є пошкодження внаслідок ударів російських окупантів по енергетичній інфраструктурі.
Наразі енергетики працюють над тим, щоб відремонтувати та повернути в роботу пошкоджене обладнання.
При цьому обсяг обмежень може змінитися протягом завтрашнього дня.
Обмеження електропостачання
Нагадаємо, в Україні останніми днями запроваджують відключення світла для промисловості та бізнесу. При цьому час застосування обмежень часто змінюють.
При цьому в Одеській області світло відключають і побутовим споживачам, оскільки там енергетичне обладнання пошкоджено внаслідок постійних атак дронів.
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