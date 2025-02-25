"Укренерго" попередило про відключення світла 26 лютого: кого торкнуться

В Україні завтра, 26 лютого, планують обмежувати електропостачання. Але це стосується лише промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram .

При цьому обсяг обмежень може змінитися протягом завтрашнього дня.

Наразі енергетики працюють над тим, щоб відремонтувати та повернути в роботу пошкоджене обладнання.

У компанії уточнили, що причиною таких обмежень є пошкодження внаслідок ударів російських окупантів по енергетичній інфраструктурі.

"Відключення побутових споживачів поки не прогнозується", - йдеться в повідомленні "Укренерго".

Як зазначили в компанії, обмеження для бізнесу і промисловості застосовуватимуть із 16:00 до 19:00.

Обмеження електропостачання

Нагадаємо, в Україні останніми днями запроваджують відключення світла для промисловості та бізнесу. При цьому час застосування обмежень часто змінюють.

При цьому в Одеській області світло відключають і побутовим споживачам, оскільки там енергетичне обладнання пошкоджено внаслідок постійних атак дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.