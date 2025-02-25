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"Укренерго" попередило про відключення світла 26 лютого: кого торкнуться

Вівторок 25 лютого 2025 18:56
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"Укренерго" попередило про відключення світла 26 лютого: кого торкнуться Ілюстративне фото: в Україні бізнесу та промисловості відключатимуть світло (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 26 лютого, планують обмежувати електропостачання. Але це стосується лише промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

Як зазначили в компанії, обмеження для бізнесу і промисловості застосовуватимуть із 16:00 до 19:00.

"Відключення побутових споживачів поки не прогнозується", - йдеться в повідомленні "Укренерго".

У компанії уточнили, що причиною таких обмежень є пошкодження внаслідок ударів російських окупантів по енергетичній інфраструктурі.

Наразі енергетики працюють над тим, щоб відремонтувати та повернути в роботу пошкоджене обладнання.

При цьому обсяг обмежень може змінитися протягом завтрашнього дня.

Обмеження електропостачання

Нагадаємо, в Україні останніми днями запроваджують відключення світла для промисловості та бізнесу. При цьому час застосування обмежень часто змінюють.

При цьому в Одеській області світло відключають і побутовим споживачам, оскільки там енергетичне обладнання пошкоджено внаслідок постійних атак дронів.

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Укренерго Електроенергія Вимкнення світла
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