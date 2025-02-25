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"Укрэнерго" предупредило об отключениях света 26 февраля: кого коснутся

Вторник 25 февраля 2025 18:56
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"Укрэнерго" предупредило об отключениях света 26 февраля: кого коснутся Иллюстративное фото: в Украине бизнесу и промышленности будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 26 февраля, планируют ограничивать электроснабжение. Но это касается только промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Как отметили в компании, ограничения для бизнеса и промышленности будут применять с 16:00 до 19:00.

"Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется", - сказано в сообщении "Укрэнерго".

В компании уточнили, что причиной таких ограничений являются повреждения в результате ударов российских оккупантов по энергетической инфраструктуре.

Сейчас энергетики работают над тем, чтобы отремонтировать и вернуть в работу поврежденное оборудование.

При этом объем ограничений может измениться в течение завтрашнего дня.

Ограничения электроснабжения

Напомним, в Украине последние дни вводят отключения света для промышленности и бизнеса. При этом время применения ограничений часто меняют.

При этом в Одесской области свет отключают и бытовым потребителям, поскольку там энергетическое оборудование повреждено в результате постоянных атак дронов.

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Укрэнерго Электроэнергия Отключение света
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