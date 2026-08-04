"Укренерго" оновило тариф на передачу електроенергії: яка ціна у серпні

В Україні на 25% виріс тариф на послуги з передачі електроенергії магістральними мережами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення НКРЕКП.
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З 1 серпня 2026 року тариф на послуги з передачі електроенергії становитиме 928,45 гривні за мегават-годину (без урахування ПДВ).
Водночас для підприємств "зеленої" електрометалургії регулятор передбачив окремий пільговий тариф - 563,26 гривні за мегават-годину.
Рішення НКРЕКП не означає подорожчання електроенергії для населення.
Йдеться виключно про тариф на транспортування електроенергії магістральними мережами "Укренерго", який сплачують енергопостачальники та великі промислові споживачі.
Для побутових споживачів чинний тариф на світло залишається незмінним - 4,32 гривні за кВт⋅год..
НКРЕКП пояснює необхідність перегляду тарифу кількома ключовими причинами: