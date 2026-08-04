"Укрэнерго" обновило тариф на передачу электроэнергии: какая цена в августе

В Украине на 25% вырос тариф на услуги по передаче электроэнергии по магистральным сетям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение НКРЭКУ.
Главное:
С 1 августа 2026 года тариф на услуги по передаче электроэнергии составит 928,45 гривны за мегаватт-час (без учета НДС).
В то же время, для предприятий "зеленой" электрометаллургии регулятор предусмотрел отдельный льготный тариф - 563,26 гривны за мегаватт-час.
Решение НКРЭКУ не означает удорожание электроэнергии для населения.
Речь идет исключительно о тарифе на транспортировку электроэнергии по магистральным сетям "Укрэнерго", который платят энергопоставщики и крупные промышленные потребители.
Для бытовых потребителей действующий тариф на свет остается неизменным - 4,32 гривны за кВт·ч.
НКРЭКУ объясняет необходимость пересмотра тарифа несколькими ключевыми причинами: