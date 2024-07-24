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"Укренерго" оновило графіки відключень світла до кінця доби

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 24 липня, з 16:00 у Києві та низці областей до кінця доби діятиме одна черга відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

З 16:00 застосовуватиметься одна черга відключень у: 

  • Києві; 
  • Київській області;
  • Житомирській області;  
  • Чернігівській області; 
  • Черкаській області;
  • Дніпропетровській області; 
  • Донецькій області; 
  • Кіровоградській області; 
  • Запорізькій області; 
  • Харківській області; 
  • Сумській області; 
  • Полтавській області; 
  • Вінницькій області; 
  • Хмельницькій області. 

"У решті регіонів – без відключень до 18:00", - додає "Укренерго". 

Ситуація зі світлом 

Від початку поточного року ворог посилив масовані удари по території України. Дефіцит в енергосистемі є результатом 8 російських масованих атак на об’єкти енергетики. Внаслідок обстрілів Україна втратила  9 ГВт виробничої потужності електростанцій. 

Сьогодні, 24 серпня, на одній з українських АЕС вивели з планового ремонту енергоблок.

За словами голови Державної служби енергетичного нагляду Руслана Слободяна, енергетики сподіваються, що тенденція на скасування відключень енергопостачання буде довготривалою.  

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