"Укренерго" оновило графіки відключень світла до кінця доби

Сьогодні, 24 липня, з 16:00 у Києві та низці областей до кінця доби діятиме одна черга відключень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".
З 16:00 застосовуватиметься одна черга відключень у:
"У решті регіонів – без відключень до 18:00", - додає "Укренерго".
Від початку поточного року ворог посилив масовані удари по території України. Дефіцит в енергосистемі є результатом 8 російських масованих атак на об’єкти енергетики. Внаслідок обстрілів Україна втратила 9 ГВт виробничої потужності електростанцій.
Сьогодні, 24 серпня, на одній з українських АЕС вивели з планового ремонту енергоблок.
За словами голови Державної служби енергетичного нагляду Руслана Слободяна, енергетики сподіваються, що тенденція на скасування відключень енергопостачання буде довготривалою.
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