Скасування відключень світла: енергетики оцінили, чи варто очікувати покращення ситуації

Енергетики сподіваються, що тенденція зі скасуванням відключень світла буде довготривалою. Скасування обмежень є закономірними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Державної служби енергетичного нагляду Руслана Слободяна в ефірі телемарафону.

"Є всі підстави для таких сподівань. І дійсно цей результат є закономірним, враховуючи, що енергетики у цілодобовому режимі здійснювали ремонтну кампанію", - сказав Слободян у відповідь на питання про те, що тенденція зі скасуванням відключень може зберегтися надалі для будніх днів.

Він нагадав, що сьогодні, 24 липня, достроково, раніше на 10 днів за запланований графік, вивели з ремонту один з атомних блоків. Це теж вплинуло на ситуацію зі світлом.

"Ці та інші заходи якраз дали нам такий результат. І маємо сподівання, що цей результат буде довготривалим", - додав голова Держенергонагляду.