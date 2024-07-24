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Скасування відключень світла: енергетики оцінили, чи варто очікувати покращення ситуації

Україна , Середа 24 липня 2024 14:22
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Скасування відключень світла: енергетики оцінили, чи варто очікувати покращення ситуації Фото: енергетики оцінили, чи покращується ситуація зі світлом в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Енергетики сподіваються, що тенденція зі скасуванням відключень світла буде довготривалою. Скасування обмежень є закономірними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Державної служби енергетичного нагляду Руслана Слободяна в ефірі телемарафону.

"Є всі підстави для таких сподівань. І дійсно цей результат є закономірним, враховуючи, що енергетики у цілодобовому режимі здійснювали ремонтну кампанію", - сказав Слободян у відповідь на питання про те, що тенденція зі скасуванням відключень може зберегтися надалі для будніх днів.

Він нагадав, що сьогодні, 24 липня, достроково, раніше на 10 днів за запланований графік, вивели з ремонту один з атомних блоків. Це теж вплинуло на ситуацію зі світлом.

"Ці та інші заходи якраз дали нам такий результат. І маємо сподівання, що цей результат буде довготривалим", - додав голова Держенергонагляду.

Що цьому передувало

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що відключення світла по всіх областях сьогодні будуть діяти протягом всього дня. Повинні були вимикати одну чергу, а у пікові години ввечері - по дві черги.

Проте сьогодні енергетики заявили, що відключення світла за графіками були частково скасовані. У низці регіонів світло не вимикатимуть до 16:00, а в інших - до 18:00.

Варто додати, що сьогодні також на одній з українських АЕС вивели з планового ремонту енергоблок.

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Електроенергія Відключеня світла Енергетики
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