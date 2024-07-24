"Укрэнерго" обновило графики отключений света до конца суток

С 16:00 будет применяться одна очередь отключений в:

Киеве;

Киевской области;

Житомирской области;

Черниговской области;

Черкасской области;

Днепропетровской области;

Донецкой области;

Кировоградской области;

Запорожской области;

Харьковской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Винницкой области;

Хмельницкой области.

"В остальных регионах - без отключений до 18:00", - добавляет "Укрэнерго".

Ситуация со светом

С начала текущего года враг усилил массированные удары по территории Украины. Дефицит в энергосистеме является результатом 8 российских массированных атак на объекты энергетики. Вследствие обстрелов Украина потеряла 9 ГВт производственной мощности электростанций.

Сегодня, 24 августа, на одной из украинских АЭС вывели из планового ремонта энергоблок.

По словам председателя Государственной службы энергетического надзора Руслана Слободяна, энергетики надеются, что тенденция на отмену отключений энергоснабжения будет долговременной.