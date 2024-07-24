RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Укрэнерго" обновило графики отключений света до конца суток

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 24 июля, с 16:00 в Киеве и ряде областей до конца суток будет действовать одна очередь отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

С 16:00 будет применяться одна очередь отключений в: 

  • Киеве; 
  • Киевской области;
  • Житомирской области;  
  • Черниговской области; 
  • Черкасской области;
  • Днепропетровской области; 
  • Донецкой области; 
  • Кировоградской области; 
  • Запорожской области; 
  • Харьковской области; 
  • Сумской области; 
  • Полтавской области; 
  • Винницкой области; 
  • Хмельницкой области. 

"В остальных регионах - без отключений до 18:00", - добавляет "Укрэнерго". 

Ситуация со светом 

С начала текущего года враг усилил массированные удары по территории Украины. Дефицит в энергосистеме является результатом 8 российских массированных атак на объекты энергетики. Вследствие обстрелов Украина потеряла 9 ГВт производственной мощности электростанций. 

Сегодня, 24 августа, на одной из украинских АЭС вывели из планового ремонта энергоблок.

По словам председателя Государственной службы энергетического надзора Руслана Слободяна, энергетики надеются, что тенденция на отмену отключений энергоснабжения будет долговременной.  

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго