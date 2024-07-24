"Укренерго" оновило графіки відключень світла до кінця доби

Сьогодні, 24 липня, з 16:00 у Києві та низці областей до кінця доби діятиме одна черга відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

З 16:00 застосовуватиметься одна черга відключень у:

Києві;

Київській області;

Житомирській області;

Чернігівській області;

Черкаській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Кіровоградській області;

Запорізькій області;

Харківській області;

Сумській області;

Полтавській області;

Вінницькій області;

Хмельницькій області.

"У решті регіонів – без відключень до 18:00", - додає "Укренерго".

Ситуація зі світлом

Від початку поточного року ворог посилив масовані удари по території України. Дефіцит в енергосистемі є результатом 8 російських масованих атак на об’єкти енергетики. Внаслідок обстрілів Україна втратила 9 ГВт виробничої потужності електростанцій.

Сьогодні, 24 серпня, на одній з українських АЕС вивели з планового ремонту енергоблок.

За словами голови Державної служби енергетичного нагляду Руслана Слободяна, енергетики сподіваються, що тенденція на скасування відключень енергопостачання буде довготривалою.