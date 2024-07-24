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"Укрэнерго" обновило графики отключений света до конца суток

Среда 24 июля 2024 16:21
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"Укрэнерго" обновило графики отключений света до конца суток Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 24 июля, с 16:00 в Киеве и ряде областей до конца суток будет действовать одна очередь отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

С 16:00 будет применяться одна очередь отключений в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Житомирской области;
  • Черниговской области;
  • Черкасской области;
  • Днепропетровской области;
  • Донецкой области;
  • Кировоградской области;
  • Запорожской области;
  • Харьковской области;
  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • Винницкой области;
  • Хмельницкой области.

"В остальных регионах - без отключений до 18:00", - добавляет "Укрэнерго".

Ситуация со светом

С начала текущего года враг усилил массированные удары по территории Украины. Дефицит в энергосистеме является результатом 8 российских массированных атак на объекты энергетики. Вследствие обстрелов Украина потеряла 9 ГВт производственной мощности электростанций.

Сегодня, 24 августа, на одной из украинских АЭС вывели из планового ремонта энергоблок.

По словам председателя Государственной службы энергетического надзора Руслана Слободяна, энергетики надеются, что тенденция на отмену отключений энергоснабжения будет долговременной.

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