"Укренерго" назвало причину аварійних відключень світла в низці областей
Аварійні відключення світла в низці 16 липня сталися через вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".
"Сьогодні вночі вийшло з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився", - йдеться в повідомленні.
О 10:00 "Укренерго" віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.
"Енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу", - заявили в компанії.
Крім того, протягом доби діють чотири черги графіків відключень світла, повідомили в "Укренерго".
Спека в Україні
Нагадаємо, в останні дні в Україні встановилися спекотна погода. У Києві температурні рекорди встановлювалися п’ять днів поспіль.
Через спеку споживання електроенергії в Україні зросло до максимальних рівнів. В Україні діють три або чотири черги, що означає відключення світла на 12 годин та більше протягом доби.
Про вплив спеки на споживання читайте в матеріалі РБК-Україна "Аномальна спека. Чи вистоїть енергетика України та як графіки позначаться на платіжках за світло".