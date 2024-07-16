ua en ru
Вт, 16 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Укренерго" назвало причину аварійних відключень світла в низці областей

Україна, Вівторок 16 липня 2024 11:39
UA EN RU
"Укренерго" назвало причину аварійних відключень світла в низці областей Фото: відключення світла 16 липня відбуваються через аварію (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Аварійні відключення світла в низці 16 липня сталися через вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Сьогодні вночі вийшло з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився", - йдеться в повідомленні.

О 10:00 "Укренерго" віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

"Енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу", - заявили в компанії.

Крім того, протягом доби діють чотири черги графіків відключень світла, повідомили в "Укренерго".

Спека в Україні

Нагадаємо, в останні дні в Україні встановилися спекотна погода. У Києві температурні рекорди встановлювалися п’ять днів поспіль.

Через спеку споживання електроенергії в Україні зросло до максимальних рівнів. В Україні діють три або чотири черги, що означає відключення світла на 12 годин та більше протягом доби.

Про вплив спеки на споживання читайте в матеріалі РБК-Україна "Аномальна спека. Чи вистоїть енергетика України та як графіки позначаться на платіжках за світло".

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Відключеня світла
NEWS
Повістки поштою і штрафи. 14 питань до Міноборони щодо мобілізації після 16 липня
Повістки поштою і штрафи. 14 питань до Міноборони щодо мобілізації після 16 липня
DAILY
Олександр Сєнкевич: Миколаївці страждають, але пам'ятають, що все відбувається через Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: Миколаївці страждають, але пам'ятають, що все відбувається через Росію