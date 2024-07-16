"Укренерго" назвало причину аварійних відключень світла в низці областей

Аварійні відключення світла в низці 16 липня сталися через вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укренерго ".

"Сьогодні вночі вийшло з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився", - йдеться в повідомленні.

О 10:00 "Укренерго" віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

"Енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу", - заявили в компанії.

Крім того, протягом доби діють чотири черги графіків відключень світла, повідомили в "Укренерго".