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Кияни пережили ще один найспекотніший день в історії спостережень

Україна, Вівторок 16 липня 2024 10:01
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Кияни пережили ще один найспекотніший день в історії спостережень Фото: Кияни пережили найспекотніший день в історії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У понеділок 15 липня в Києві максимальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 34,2 градусів тепла. Попередній рекордний показник 1883 року перевищено на 0,5 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Рекорди оновлюються вже п’ятий день поспіль. За цей час в Києві встановлено вже 11 температурних максимумів.

Спека в Україні

Нагадаємо, останніми днями в Україні встановилася спекотна погода. Спеку спричинило тепле повітря з Африки, яке надходить в Україну через Балкани.

Якщо у минулі роки найбільш спекотна погода в Україні зазвичай спостерігалося на початку серпня, то цього року вона прийшла в середини липні. У цьому полягає унікальність цьогорічної спеки в Україні.

Через спеку споживання електроенергії в Україні зросло до максимальних рівнів. Через це "Укренерго" збільшило час обмежень областей. В Україні діють три або чотири черги, що означає відключення світла на 12 годин та більше протягом доби.

Про вплив спеки на споживання читайте в матеріалі РБК-Україна "Аномальна спека. Чи вистоїть енергетика України та як графіки позначаться на платіжках за світло"

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