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Споживання досягло максимуму через спеку: "Укренерго" назвало час найбільших відключень

Україна, Понеділок 15 липня 2024 10:32
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Споживання досягло максимуму через спеку: "Укренерго" назвало час найбільших відключень Фото: Відключення світла в Україні 15 липня будуть найбільшими увечері (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Через аномальну спеку в Україні та Європі споживання електроенергії досягло максимальної позначки та суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

За даними прес-служби, сьогодні, 15 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.

"Для компенсації дефіциту енергії в системі, сьогодні до 16:00 діятимуть три черги графіків погодинних відключень, з 16:00 до 24:00 – чотири черги", - йдеться в повідомленні.

Застосування чотирьох черг означає більший час відключень світла.

"Укренерго" наводить дані щодо температури в Україні та сусідніх країнах.

Споживання досягло максимуму через спеку: &quot;Укренерго&quot; назвало час найбільших відключень

Відключення світла

Нагадаємо, останнім часом тривалість відключень світла в Україні збільшилася через спеку та ремонти на АЕС.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація покращиться у 20 числах липня. Тоді завершаться ремонтні роботи на деяких об'єктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі.

У вересні спека спаде і відключення, можливо взагалі перестануть застосовувати, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Але такий період триватиме максимум місяць-два. Потім ситуація знову ускладниться. У листопаді без відключень не обійтись.

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Укренерго Відключеня світла
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Споживання досягло максимуму через спеку: "Укренерго" назвало час найбільших відключень
Споживання досягло максимуму через спеку: "Укренерго" назвало час найбільших відключень
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