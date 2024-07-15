Споживання досягло максимуму через спеку: "Укренерго" назвало час найбільших відключень

Через аномальну спеку в Україні та Європі споживання електроенергії досягло максимальної позначки та суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укренерго ".

"Укренерго" наводить дані щодо температури в Україні та сусідніх країнах.

"Для компенсації дефіциту енергії в системі, сьогодні до 16:00 діятимуть три черги графіків погодинних відключень, з 16:00 до 24:00 – чотири черги", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, сьогодні, 15 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.

Відключення світла

Нагадаємо, останнім часом тривалість відключень світла в Україні збільшилася через спеку та ремонти на АЕС.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація покращиться у 20 числах липня. Тоді завершаться ремонтні роботи на деяких об'єктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі.

У вересні спека спаде і відключення, можливо взагалі перестануть застосовувати, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Але такий період триватиме максимум місяць-два. Потім ситуація знову ускладниться. У листопаді без відключень не обійтись.