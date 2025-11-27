Графіки не всюди. Як вимикають світло по Україні 27 листопада: список
Сьогодні, 27 листопада, в усіх регіонах України застосовуються обмеження споживання електроенергії. Причиною стали наслідки масованих російських ударів по енергетичних об’єктах, які спричинили пошкодження ліній та локальні знеструмлення.
Про це розповідає РБК-Україна.
Які обмеження діють по країні
За рішенням "Укренерго", протягом доби з 00:00 до 23:59 діють:
- графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 2,5 черг;
- графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
У Міненерго зазначають, що ворог протягом доби атакував енергетичні об’єкти у кількох областях. Через це зранку зафіксовано локальні аварійні знеструмлення, а відновлювальні роботи тривають безперервно. У Харківській, Полтавській та Сумській областях додатково застосовуються аварійні відключення.
АТ "Сумиобленерго" та АТ "Полтаваобленерго" повідомляють, що ведені графіки аварійних відключень для 5 черг.
Київ та область
ДТЕК Київські електромережі повідомляють про стабілізаційні відключення з 06:00 до 23:59.
Графік відключення електроенергії в Києві 27 листопада (інфографіка: t.me/dtek_ua)
ДТЕК Київські регіональні електромережі також застосовують стабілізаційні обмеження протягом дня.
Графік відключення електроенергії в Київській області 27 листопада (інфографіка: t.me/dtek_ua)
Жителів Києва та області закликають економно споживати електроенергію, щоб уникнути екстрених відключень.
Дніпропетровська область
За даними ДТЕК Дніпровські електромережі, у Дніпрі та області стабілізаційні відключення триватимуть з 06:00 до 00:00.
Графік відключення електроенергії в Дніпропетровській області 27 листопада (інфографіка: t.me/dtek_ua)
Одеська область
В Одеській області частина Приморського, Пересипського та Ізмаїльського районів залишилися без світла через локальну аварію. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Крім того, за наказом "Укренерго", 27 листопада в регіоні діють стабілізаційні відключення з 06:00 до 23:59.
Графік відключення електроенергії в Одеській області 27 листопада (інфографіка: t.me/dtek_ua)
Протягом доби 27 листопада також будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії у всіх інших регіонах України.
Оператори мереж закликають споживачів економно використовувати електроенергію, оскільки це допомагає зменшити навантаження на систему і уникнути екстрених відключень.
Де знайти графіки відключення електроенергії
Щоб перевірити планові, стабілізаційні або аварійні відключення світла, українцям варто користуватися офіційними джерелами інформації. Графіки публікують як місцеві обленерго, так і мережеві оператори.
Актуальну інформацію можна знайти:
- на сайтах місцевих обленерго;
- на сайтах ДТЕК для регіонів, де працює компанія (ДТЕК Київські електромережі, ДТЕК Київські регіональні електромережі, ДТЕК Дніпровські електромережі, ДТЕК Одеські електромережі, ДТЕК Донецькі електромережі);
- соціальні мережі та месенджери.
Графіки та попередження також часто публікують:
- на офіційних сторінках обленерго та ДТЕК у Facebook;
- у їхніх каналах у Viber та Telegram.
Перевірити інформацію про відключення можна також:
- у чат-ботах обленерго чи ДТЕК (Viber/Telegram);
- в особистому кабінеті споживача на сайті оператора.
Раніше РБК-Україна писало, що, за даними Міненерго, головною проблемою енергосистеми є не нестача електроенергії, а неможливість доставити її між регіонами через масовані російські удари по лініях передачі й трансформаторах. Через пошкоджені високовольтні "мости" електрика часто залишається в регіонах генерації та не може потрапити до дефіцитних областей. Саме тому "Укренерго" змушене застосовувати різні черги погодинних відключень, щоб уникнути системної аварії.
Також ми розповідали, що глава "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що погіршення ситуації в енергосистемі через сильні морози наразі не прогнозується, і довших вимкнень світла, на кшталт 10-12 годин поспіль, не очікують. За його словами, підвищене споживання в холодну погоду компенсується збільшенням генерації та імпортом електроенергії. Водночас через постійні атаки РФ українцям варто бути готовими до різних сценаріїв.
При підготовці матеріалу були використані такі джерела: повідомлення Міністерства енергетики України, ДТЕК, регіональних обленерго.