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В "Укренерго" назвали причину екстрених відключень світла у Києві та області

Фото: в "Укренерго" назвали причину екстрених відключень світла у Києві та області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Першочерговою причиною екстрених відключень електроенергії у Києві та області є пошкодження мереж через масовані обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"З’ясовується причина технічного збою в роботі обладнання, яке призвело до необхідності застосування екстрених відключень у Києві та області. Але першочергова - це пошкодження мереж внаслідок піврічних масованих обстрілів росіян", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що ремонти тривають постійно на всіх пошкоджених об’єктах. Проте існують приховані пошкодження, що дають про себе знати інколи через тривалий час після обстрілів.

Наприклад, те, що одразу після ракетного удару було мікротріщиною далеко від епіцентру, за кілька місяців роботи під навантаженням перетворюється на значне пошкодження і вимагає додаткового часу ремонтів. Тому ризики порушення в роботі обладнання залишаються.

Як зменшити навантаження на систему?

Через підвищення температури повітря населення активніше використовує кондиціонери та іншу охолоджувальну техніку. При цьому навантаження на енергосистему, що й так пошкоджена російськими масованими ударами, зростає.

Для того, аби допомогти енергетиками швидше відновлювати інфраструктуру, слід зменшити споживання електроенергії у вечірні години - з 19:00 до 22:00.

Так, українцям рекомендують переносити використання потужної техніки з вечірніх годин на день або ніч та не вмикати декілька потужних приладів одночасно.

Вимкнення світла у Києві та області

Сьогодні зранку на мережах НЕК "Укренерго" виникла аварійна ситуація. У частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів Києва сталися аварійні вимкнення світла. Вони торкнулися й Бучанського району Київської області.

Через знеструмлення у Києві затримувалися трамваї та тролейбуси. Також у деяких районах виникли проблеми з водою.

При цьому вже о 11:40 енергетики відновили живлення споживачів у Києві та області.

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УкренергоКиїввимкнення світлаЕлектроенергія