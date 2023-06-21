ua ru
Ср, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У кількох районах Києва через відключення електроенергії знизили подачу води в квартири

Новость на русском →
Україна, Середа 21 червня 2023 11:49
У кількох районах Києва через відключення електроенергії знизили подачу води в квартири Фото: відключення електроенергії в Києві вивело з ладу насоси Київводоканалу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Києві знеструмлено декілька водопровідних і каналізаційних насосних станцій "Київводоканалу". Це відбулося через аварійне відключення електроенергії у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"У зв’язку з цим тимчасово понижено тиск водопостачання в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Подільському районах", - йдеться в повідомленні.

За даними "Київводоканалу", тиск водопостачання буде поступово відновлюватись після завершення ремонту на електромережах.

"Звертаємо увагу мешканців багатоповерхових будинків, що тиск на верхніх поверхах зазвичай забезпечується додатковими станціями підкачки, на запуск яких потрібно більше часу", - додали в прес-службі.

Відключення світла в Києві

Нагадаємо, у Києві 21 червня на мережах НЕК "Укренерго" виникла аварійна ситуація. Через аварійні відключення знеструмлено 100 тисяч споживачів. Аварійні відключення застосовані у частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подільського районів Києва.

Вчора у столиці також спостерігалися проблеми зі світлом. У ДТЕК пояснили, що зранку аварійно знеструмлювалися чотири високовольтні підстанції. Тому без світла були мешканці Подолу, Оболоні та частково Троєщини.

Крім того, вчора через падіння уламків збитого російського дрона у Київській області була пошкоджена лінія електропередач. Внаслідок інциденту майже півтисячі абонентів були знеструмлені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Киевводоканал
NEWS
Інвестиції для відновлення України. Про що говоритимуть на Лондонській конференції
Інвестиції для відновлення України. Про що говоритимуть на Лондонській конференції
DAILY
Кандидат на захист. Чому Україні не було місця в НАТО і що змінила війна з Росією
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч Кандидат на захист. Чому Україні не було місця в НАТО і що змінила війна з Росією