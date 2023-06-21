У кількох районах Києва через відключення електроенергії знизили подачу води в квартири

У Києві знеструмлено декілька водопровідних і каналізаційних насосних станцій "Київводоканалу". Це відбулося через аварійне відключення електроенергії у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА .

"У зв’язку з цим тимчасово понижено тиск водопостачання в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Подільському районах", - йдеться в повідомленні.

За даними "Київводоканалу", тиск водопостачання буде поступово відновлюватись після завершення ремонту на електромережах.

"Звертаємо увагу мешканців багатоповерхових будинків, що тиск на верхніх поверхах зазвичай забезпечується додатковими станціями підкачки, на запуск яких потрібно більше часу", - додали в прес-службі.

Відключення світла в Києві

Нагадаємо, у Києві 21 червня на мережах НЕК "Укренерго" виникла аварійна ситуація. Через аварійні відключення знеструмлено 100 тисяч споживачів. Аварійні відключення застосовані у частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подільського районів Києва.

Вчора у столиці також спостерігалися проблеми зі світлом. У ДТЕК пояснили, що зранку аварійно знеструмлювалися чотири високовольтні підстанції. Тому без світла були мешканці Подолу, Оболоні та частково Троєщини.

Крім того, вчора через падіння уламків збитого російського дрона у Київській області була пошкоджена лінія електропередач. Внаслідок інциденту майже півтисячі абонентів були знеструмлені.