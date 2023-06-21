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В "Укрэнерго" назвали причину экстренных отключений света в Киеве и области

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Среда 21 июня 2023 12:55
В "Укрэнерго" назвали причину экстренных отключений света в Киеве и области Фото: в "Укрэнерго" назвали причину экстренных отключений света в Киеве и области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Первоочередной причиной экстренных отключений электроэнергии в Киеве и области является повреждение сетей из-за массированных обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Выясняется причина технического сбоя в работе оборудования, приведшего к необходимости применения экстренных отключений в Киеве и области. Но первоочередная - это повреждение сетей в результате полугодовых массированных обстрелов россиян", - говорится в сообщении.

Ремонты продолжаются постоянно на всех поврежденных объектах. Однако существуют скрытые повреждения, которые дают о себе знать иногда спустя длительное время после обстрелов.

Например, то, что сразу после ракетного удара было микротрещиной вдали от эпицентра, через несколько месяцев работы под нагрузкой превращается в значительное повреждение и требует дополнительного времени ремонтов. Поэтому риски нарушения в работе оборудования остаются.

Как уменьшить нагрузку на систему?

Из-за повышения температуры воздуха население более активно использует кондиционеры и другую охлаждающую технику. При этом нагрузка на энергосистему, которая и так повреждена российскими массированными ударами, растет.

Чтобы помочь энергетикам быстрее восстанавливать инфраструктуру, следует уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы - с 19:00 до 22:00.

Так, украинцам рекомендуют переносить использование мощной техники с вечерних часов на день или ночь и не включать несколько мощных приборов одновременно.

Выключение света в Киеве и области

Сегодня утром на сетях НЭК "Укрэнерго" возникла аварийная ситуация. В части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов Киева произошли аварийные отключения света. Они коснулись и Бучанского района Киевской области.

Из-за обесточивания в Киеве задерживались трамваи и троллейбусы. Также в некоторых районах возникли проблемы с водой.

При этом уже в 11:40 энергетики возобновили питание потребителей в Киеве и области.

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