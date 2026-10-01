"Укренерго" дало попередження на вечір для Києва і двох областей, зараз відключень немає

"Прогнозоване попередньої доби вимушене застосування погодинних відключень електроенергії та графіків обмеження потужності для промислових споживачів - наразі не застосовується", - йдеться в повідомленні.

Однак в "Укренерго" попередили, що в окремих регіонах, зокрема у Києві, Київській та Житомирській областях, є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години.