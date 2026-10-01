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"Укрэнерго" дало предупреждение на вечер для Киева и двух областей, сейчас отключений нет

10:55 01.10.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: "Укрэнерго" дало предупреждение на вечер для Киева и двух областей (коллаж РБК-Украина)

В Украине сегодня, 1 октября, графики отключений света не будут применяться. Однако Киев и две области просят экономить электроэнергию в вечернее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Прогнозируемое в предыдущие сутки вынуждено применение почасовых отключений электроэнергии и графиков ограничения мощности для промышленных потребителей - пока не применяется", - говорится в сообщении.

Однако в "Укрэнерго" предупредили, что в отдельных регионах, в частности, в Киеве, Киевской и Житомирской областях, есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии в вечерние часы.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, российские оккупанты снова начали атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру.

Так, вчера, 30 сентября, в Киеве и части Киевской области вводились графики отключений света из-за последствий обстрелов.

Также в трех областях Украины вводили аварийные отключения электроэнергии.

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