"Укренерго" дало попередження на вечір для Києва і двох областей, зараз відключень немає

Ілюстративне фото: "Укренерго" дало попередження на вечір для Києва і двох областей (колаж РБК-Україна)

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В Україні сьогодні, 1 жовтня, графіки відключень світла не застосовуватимуться. Однак Київ та дві області просять економити електроенергію у вечірні години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Прогнозоване попередньої доби вимушене застосування погодинних відключень електроенергії та графіків обмеження потужності для промислових споживачів - наразі не застосовується", - йдеться в повідомленні. Однак в "Укренерго" попередили, що в окремих регіонах, зокрема у Києві, Київській та Житомирській областях, є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години.