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"Укренерго" дало попередження на вечір для Києва і двох областей, зараз відключень немає

10:55 01.10.2026 Чт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
"Укренерго" дало попередження на вечір для Києва і двох областей, зараз відключень немає Ілюстративне фото: "Укренерго" дало попередження на вечір для Києва і двох областей (колаж РБК-Україна)
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В Україні сьогодні, 1 жовтня, графіки відключень світла не застосовуватимуться. Однак Київ та дві області просять економити електроенергію у вечірні години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Прогнозоване попередньої доби вимушене застосування погодинних відключень електроенергії та графіків обмеження потужності для промислових споживачів - наразі не застосовується", - йдеться в повідомленні.

Однак в "Укренерго" попередили, що в окремих регіонах, зокрема у Києві, Київській та Житомирській областях, є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години.

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, російські окупанти знову почали атакувати українську енергетичну інфраструктуру.

Так, вчора, 30 вересня, у Києві та частині Київської області запроваджували графіки відключень світла через наслідки обстрілів.

Також у трьох областях України вводили аварійні відключення електроенергії.

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