"Укрэнерго" дало предупреждение на вечер для Киева и двух областей, сейчас отключений нет

В Украине сегодня, 1 октября, графики отключений света не будут применяться. Однако Киев и две области просят экономить электроэнергию в вечернее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

"Прогнозируемое в предыдущие сутки вынуждено применение почасовых отключений электроэнергии и графиков ограничения мощности для промышленных потребителей - пока не применяется", - говорится в сообщении.

Однако в "Укрэнерго" предупредили, что в отдельных регионах, в частности, в Киеве, Киевской и Житомирской областях, есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии в вечерние часы.