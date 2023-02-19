В "Укренерго" дали оптимістичний прогноз щодо світла найближчими днями

"Укренерго" не прогнозує дефіцит потужності найближчими днями. Ми бачимо здатність енергосистеми покрити споживання існуючим виробництвом електроенергії електростанціями. Єдине, що може (відвернути нас від цього прогнозу - ред.) - це нові масовані ракетні обстріли. Ми готуємось до такого сценарію", - заявив Кудрицький.

За його словами, у деяких регіонах пошкоджені мережі все ще не дозволяють повністю забезпечити електропостачання окремих міст.

"Перш за все, говоримо про Одесу. Там йдуть відновлювальні роботи, які дозволять найближчими тижнями усунути це "вузьке місце", - додав він.