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В "Укренерго" дали оптимістичний прогноз щодо світла найближчими днями

Фото: в "Укренерго" дали оптимістичний прогноз щодо світла найближчими днями (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні найближчими днями, ймовірно, збережеться відсутність дефіциту електроенергії. Такому сценарію можуть завадити лише нові удари росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.

"Укренерго" не прогнозує дефіцит потужності найближчими днями. Ми бачимо здатність енергосистеми покрити споживання існуючим виробництвом електроенергії електростанціями. Єдине, що може (відвернути нас від цього прогнозу - ред.) - це нові масовані ракетні обстріли. Ми готуємось до такого сценарію", - заявив Кудрицький.

За його словами, у деяких регіонах пошкоджені мережі все ще не дозволяють повністю забезпечити електропостачання окремих міст.

"Перш за все, говоримо про Одесу. Там йдуть відновлювальні роботи, які дозволять найближчими тижнями усунути це "вузьке місце", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві завтра, 20 лютого, планують не застосовувати відключення світла.

Також ми писали, що у Херсонській області росіяни за допомогою обстрілу пошкодили електромережі.

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