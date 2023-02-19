У Херсонській області внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електромереж

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсонської області пошкоджено лінії електромереж у селі Новоберислав та частково у місті Берислав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВ Олександра Прокудіна в Telegram .

"Внаслідок обстрілу є пошкодження ліній електромереж у с.Новоберислав та частково у м.Берислав. Оскільки пригода трапилась нещодавно, фахівці не встигають обстежити пошкоджені ділянки через настання темряви", - заявив він.

Прокудін додав, що ремонт електромереж служби розпочнуть у понеділок вранці, 20 лютого.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Херсонську область, внаслідок чого загинули троє людей, а також постраждали двоє дітей.

Додамо, що минулої доби, 18 лютого, російські війська 55 разів обстріляли Херсон і область. Ворог застосував РСЗВ, міномети, артилерію, БМП та безпілотники.

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