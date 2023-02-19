В "Укрэнерго" дали оптимистичный прогноз по свету в ближайшие дни

"Укрэнерго" не прогнозирует дефицит мощности в ближайшие дни. Мы видим способность энергосистемы покрыть потребление существующим производством электроэнергии электростанциями. Единственное, что может (отвернуть нас от этого прогноза - ред.) - это новые массированные ракетные обстрелы. Мы готовимся к такому сценарию", - заявил Кудрицкий.

По его словам, в некоторых регионах поврежденные сети все еще не позволяют полностью обеспечить электроснабжение отдельных городов.

"Прежде всего, говорим об Одессе. Там идут восстановительные работы, которые позволят в ближайшие недели устранить это "узкое место", - добавил он.