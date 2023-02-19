У Києві завтра не відключатимуть світло, але є нюанс

У понеділок, 20 лютого, у Києві не планують відновлювати застосування відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram .

"Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії у столиці. Це дозволяє не вимикати світло у Києві", - зазначають у відомстві.

При цьому в КМВА попередили, що внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в окремих енерговузлах можливі відключення світла згідно з графіком.