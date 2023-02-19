В "Укрэнерго" дали оптимистичный прогноз по свету в ближайшие дни
В Украине в ближайшие дни, вероятно, сохранится отсутствие дефицита электроэнергии. Такому сценарию могут помешать только новые удары россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона.
"Укрэнерго" не прогнозирует дефицит мощности в ближайшие дни. Мы видим способность энергосистемы покрыть потребление существующим производством электроэнергии электростанциями. Единственное, что может (отвернуть нас от этого прогноза - ред.) - это новые массированные ракетные обстрелы. Мы готовимся к такому сценарию", - заявил Кудрицкий.
По его словам, в некоторых регионах поврежденные сети все еще не позволяют полностью обеспечить электроснабжение отдельных городов.
"Прежде всего, говорим об Одессе. Там идут восстановительные работы, которые позволят в ближайшие недели устранить это "узкое место", - добавил он.
Напомним, ранее стало известно, что в Киеве завтра, 20 февраля, планируют не применять отключения света.
Также мы писали, что в Херсонской области россияне при помощи обстрела повредили электросети.
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