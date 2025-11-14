В "Укренерго" анонсували пом'якшення графіків відключення на вихідних

Зайченко зазначив, що з огляду на російські теракти важко прогнозувати ситуацію з графіками, оскільки невідомо, коли будуть наступні російські атаки на енергетику. Проте зараз прогнози демонструють, що на вихідних буде сонячна та тепла погода, що дозволить зменшити споживання електроенергії.

"Ми очікуємо зниження споживання, яке також пов'язане із тим, що будуть вихідні дні. Тому для побутових споживачів тривалість обмежень буде знижено", - підтвердив він.