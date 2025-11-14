ua en ru
Головна » Бізнес » Енергетика

Графіки відключень на 14 листопада: де і коли не буде світла (список)

П'ятниця 14 листопада 2025 09:32
Графіки відключень на 14 листопада: де і коли не буде світла (список) Ілюстративне фото: в Україні 14 листопада знову вимикатимуть світло (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У п’ятницю, 14 листопада, в Україні запровадили обмеження споживання електроенергії через масштабні удари РФ по енергетичній інфраструктурі. Вони діятимуть у більшості регіонів країни.

РБК-Україна розповідає, у яких регіонах та як сьогодні будуть вимикати електропостачання.

"Укренерго"

Сьогодні через масовані обстріли енергетичної інфраструктури в більшості регіонів України діятимуть такі обмеження:

  • з 00:00 до 23:59 - погодинні відключення для побутових споживачів у межах від 2 до 4 черг;
  • з 00:00 до 23:59 - обмеження потужності для промислових споживачів.

"Укренерго" попереджає, що протягом доби обсяги та тривалість обмежень можуть змінюватися. Актуальні графіки відключень слід перевіряти на офіційних сайтах місцевих обленерго.

Київ

У столиці обмеження триватимуть до 4 годин.

Мешканці столиці можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на спеціальних онлайн-ресурсах:

Чернігівська область

У Чернігівській області введені додаткові обмеження щодо електрики. Діють графіки аварійних та погодинних відключень. На сьогодні вони тривалі - до 14 годин без електрики по окремих чергах.

Графіки відключень на 14 листопада: де і коли не буде світла (список)

Перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

Полтавська область

Графіки відключень на 14 листопада: де і коли не буде світла (список)

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Дніпропетровська область

Одеська область

В Одесі та області сьогодні діятимуть стабілізаційні графіки відключення світла.

У ДТЕК зазначили, що у разі змін графіків споживачів оперативно інформуватимуть у Telegram-каналі t.me/dtek_ua

Сумська область

У п’ятницю на Сумщині діятимуть графіки погодинних відключень електрики до 4 черг одночасно.

Коли вимикатимуть світло:

  • з 00:00 до 08:00 - 2,5 черги

  • з 08:00 до 15:00 - 3,5 черги

  • з 15:00 до 20:00 - 4 черги

  • з 20:00 до 24:00 - 3 черги

Графіки відключень на 14 листопада: де і коли не буде світла (список)

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Харківська область

Одночасно застосовуватимуться від 2,5 до 4 черг відключень.

Ось орієнтовні години відсутності електропостачання з урахуванням часу на перемикання:

  1. Черга 1.1: 00:00–03:00; 08:00–13:00; 17:00–24:00

  2. Черга 1.2: 00:00–03:00; 08:00–10:00; 13:30–15:00; 17:00–24:00

  3. Черга 2.1: 00:00–03:00; 06:00–10:00; 13:30–15:00; 17:00–24:00

  4. Черга 2.2: 00:00–03:00; 08:00–10:00; 13:30–15:00; 17:00–24:00

  5. Черга 3.1: 03:00–06:00; 08:00–10:00; 13:30–17:00

  6. Черга 3.2: 03:00–06:00; 08:00–10:00; 13:30–17:00

  7. Черга 4.1: 00:00–06:00; 10:00–17:00; 20:00–24:00

  8. Черга 4.2: 03:00–06:00; 10:00–17:00; 20:00–24:00

  9. Черга 5.1: 06:00–08:00; 10:00–13:30; 15:00–20:00

  10. Черга 5.2: 06:00–08:00; 10:00–13:30; 15:00–20:00

  11. Черга 6.1: 03:00–08:00; 10:00–13:30; 15:00–20:00

  12. Черга 6.2: 06:00–13:30; 15:00–20:00

Перелік адрес для кожної черги доступний на офіційних ресурсах "Харківобленерго".

Житомирська область

Сьогодні, згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго" на Житомирщині будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Графіки відключень на 14 листопада: де і коли не буде світла (список)

З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись на сайті: https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php

Запорізька область

В Запоріжжі та області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Одночасно знеструмлюватимуть від двох з половиною до чотирьох черг.

  • 1.1: 00:00 – 05:30, 09:00 – 16:00, 19:30 – 23:00
  • 1.2: 00:00 – 02:00, 09:00 – 16:00, 19:30 – 23:00
  • 2.1: 00:00 – 02:00, 07:30 – 12:30, 16:00 – 19:30
  • 2.2: 00:00 – 02:00, 09:00 – 16:00, 19:30 – 24:00
  • 3.1: 00:00 – 02:00, 05:30 – 09:00, 12:30 – 16:00, 19:30 – 24:00
  • 3.2: 05:30 – 09:00, 12:30 – 19:30, 23:00 – 24:00
  • 4.1: 00:00 – 00:30, 05:30 – 09:00, 12:30 – 19:30, 23:00 – 24:00
  • 4.2: 05:30 – 09:00, 12:30 – 19:30, 23:00 – 24:00
  • 5.1: 02:00 – 05:30, 07:30 – 12:30, 16:00 – 19:30, 23:00 – 24:00
  • 5.2: 02:00 – 05:30, 09:00 – 12:30, 16:00 – 23:00
  • 6.1: 02:00 – 09:00, 14:30 – 19:30
  • 6.2: 02:00 – 05:30, 09:00 – 12:30, 16:00 – 23:00

Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах) графіків погодинних відключень, можна переглянути на офіційному сайті обленерго або тут.

Миколаївська область

За підчергами світло вимикатимуть наступним чином:

  • 1.1 - 04:00-07:30; 11:00-18:00;
  • 1.2 - 00:30-07:30; 18:00-21:30;
  • 2.1 - 00:00-00:30; 07:30-14:30; 18:00-21:30;
  • 2.2 - 00:00-00:30; 04:00-07:30; 11:00-14:30; 18:00-00:00;
  • 3.1 - 04:00-11:00; 14:30-18:00; 21:30-00:00;
  • 3.2 - 00:00-00:30; 11:00-18:00; 21:30-00:00;
  • 4.1 - 00:00-00:30; 07:30-11:00; 14:30-18:00; 21:30-00:00;
  • 4.2 - 00:00-00:30; 04:00-07:30; 11:00-14:30; 18:00-21:30;
  • 5.1 - 00:30-04:00; 07:30-14:30; 18:00-21:30;
  • 5.2 - 00:30-04:00; 07:30-11:00; 14:30-18:00; 21:30-00:00;
  • 6.1 - 00:30-04:00; 14:30-20:30;
  • 6.2 - 00:30-04:00; 07:30-11:00; 15:30-20:30.

Ситуація з вимкненням світла може змінюватись, зазначають енергетики. Подивитися актуальну інформацію щодо адрес можна на сайті обленерго.

Кіровоградська область

Графіки відключень на 14 листопада: де і коли не буде світла (список)

Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні посилилися після масованого ракетно-дронового удару російських окупантів по енергетичній інфраструктурі в ніч на 8 листопада. За даними "Центренерго", це був найпотужніший обстріл за весь час повномасштабної війни.

Через складну ситуацію в енергосистемі енергетики були змушені запровадити обмеження.

Як повідомив голова НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, найближчими днями ситуація в енергосистемі залишатиметься складною, проте протягом кількох тижнів очікується суттєве покращення.

При підготовці матеріалу використані дані "Укренерго", ДТЕК та обленерго.

