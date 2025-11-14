В "Укрэнерго" анонсировали смягчение графиков отключения на выходных

Зайченко отметил, что учитывая российские теракты трудно прогнозировать ситуацию с графиками, поскольку неизвестно, когда будут следующие российские атаки на энергетику. Однако сейчас прогнозы показывают, что на выходных будет солнечная и теплая погода, что позволит уменьшить потребление электроэнергии.

"Мы ожидаем снижения потребления, которое также связано с тем, что будут выходные дни. Поэтому для бытовых потребителей продолжительность ограничений будет снижена", - подтвердил он.