В "Укренерго" до 9 грудня замінять весь склад наглядової ради

"В "Укренерго" буде новий склад наглядової ради", – сказав співрозмовник.

По інформації видання, зараз номінаційний комітет проводить співбесіди з претендентами на місця незалежних членів НР.

Співрозмовник зазначив, що рішення про призначення нового складу НР компанії Міненерго, як акціонер компанії, планує ухвалити до 9 грудня.

Зараз у наглядовій раді компанії залишилося 4 члени. Повноваження трьох із них закінчуються 9 грудня, у одного – у січні 2025 року.

Двоє незалежних членів НР – Даніель Доббені та Педер Андреасен заявили про політичні мотиви звільнення Володимира Кудрицького з посади голови компанії на початку вересня і подали у відставку.

На той момент одне місце незалежного члена НР було вільним.

У зв'язку з відставкою Доббені та Андреасена Європейське енергетичне співтовариство рекомендувало уряду призначити всіх чотирьох членів НР до 9 грудня та переглянути статут компанії, щоб посилити незалежність НР. В іншому випадку, попередили в ЄЕС, доведеться повторно проводити сертифікацію "Укренерго" як оператора системи передачі електроенергії.

МВФ вніс умову про призначення НР "Укренерго" до переліку структурних маяків меморандуму про співпрацю за кредитною програмою EFF.