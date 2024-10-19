МВФ вніс призначення Нацради "Укренерго" до переліку умов для продовження кредитування

Як передає РБК-Україна , про це йдеться в оновленому меморандумі МВФ.

Також до кінця року потрібно ухвалити зміни до закону № 3354-IX, які звільняють регуляторні рішення НКРЕКУ від процедури державної реєстрації та внести зміни до закону про реформування Рахункової палати України, розширивши обсяг її аудиторських функцій та заходів щодо забезпечення фінансової незалежності.

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні 2024 року два незалежні члени наглядової ради "Укренерго", після звільнення голови компанії Володимира Кудрицького заявили про відставку через тиск влади. Мова йде про Даніеля Доббенні та Педера Андреасена.

Також нагадаємо, що 11 жовтня Кабмін України оголосив конкурс на посади трьох незалежних членів наглядової ради НЕК "Укренерго". Четвертого обиратимуть за попередньо запущеною аналогічною прозорою процедурою. Призначення незалежних членів наглядової ради "Укренерго" має відбутися вже до 9 грудня 2024 року.

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