В "Укрэнерго" до 9 декабря заменят весь состав набсовета

"В "Укрэнерго" будет новый состав набсовета", – сказал собеседник.

Сейчас номинационный комитет проводит собеседования с претендентами на места незавысимых членов НС.

Собеседник отметил, что решение о назначении нового состава НС компании Минэнерго, как акционер компании, планирует принять до 9 декабря.

Сейчас в набсовете компании осталось 4 члена. Полномочия трех из них заканчиваются 9 декабря, у одного – в январе 2025 года.

Двое независимых членов НС – Даниель Доббени и Педер Андреасен заявили о политических мотивах увольнения Владимира Кудрицкого с поста главы компании в начале сентября и подали в отставку.

На тот момент одно место независимого члена НС было свободно.

В связи с отставкой Доббени и Андреасена Европейское энергетическое сообщество рекомендовало правительству назначить всех четырех чоленов НС до 9 декабря и пересмотреть устав компании, чтобы усилить независимость НС. В противном случае, предупредили в ЕЭС, придется повторно проводить сертификацию "Укрэнерго" в качестве оператора системы передачи электроэнергии.

МВФ внес условие о назначении НС "Укрэнерго" в перечень структурных маяков меморандума о сотрудничестве по кредитной программе EFF.