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В Україну знову прийдуть похолодання та дощі: які області накриє негода

Україна , П'ятниця 16 травня 2025 07:00
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В Україну знову прийдуть похолодання та дощі: які області накриє негода Фото: в Україну прийдуть похолодання та дощі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 16 травня, буде з дощами у деяких регіонах. Також місцями очікується похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, сьогодні частину України накриє атмосферний фронт, пов'язаний з циклоном над Польщею. Він принесе прохолодну погоду на заході України, а також у більшості північних областей та Вінницькій області.

Решта території перебуватиме під впливом теплішої та сухішої повітряної маси з південного заходу.

Загалом сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. На півночі та в центрі прогнозуються дощі, а решті території країни - без опадів.

Вітер південний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Але у південних, центральних регіонах, а також у Волинській та Сумській областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень у західних, більшості північних регіонів та Вінницькій області буде у межах +9 +14 градусів, а на решті території +16 +21.

В Україну знову прийдуть похолодання та дощі: які області накриє негода

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні хмарно, вітер південно-західний, 5-10 м/с. За прогнозами синоптиків, столицю України сьогодні накриють дощі.

Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +9 +11 градусів, а в області +9 +14 градусів.

В Україну знову прийдуть похолодання та дощі: які області накриє негода

Україну засипало снігом у травні

Травень в Україні видався не дуже теплим, порівняно з іншими роками. Крім того, захід України неодноразово засипало снігом. Морозна погода спостерігалася у Карпатах минулими вихідними.

У четвер, 15 травня, жителі західних областей України повідомляли про сніг. Зокрема, засніжило у Львівській області.

Весняні морози в Україні знищили частину врожаю. РБК-Україна розповідало, яких фруктів бракуватиме і наскільки підскочать ціни.

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