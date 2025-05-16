В Україну знову прийдуть похолодання та дощі: які області накриє негода
Погода в Україні сьогодні, 16 травня, буде з дощами у деяких регіонах. Також місцями очікується похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозом синоптиків, сьогодні частину України накриє атмосферний фронт, пов'язаний з циклоном над Польщею. Він принесе прохолодну погоду на заході України, а також у більшості північних областей та Вінницькій області.
Решта території перебуватиме під впливом теплішої та сухішої повітряної маси з південного заходу.
Загалом сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. На півночі та в центрі прогнозуються дощі, а решті території країни - без опадів.
Вітер південний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Але у південних, центральних регіонах, а також у Волинській та Сумській областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вдень у західних, більшості північних регіонів та Вінницькій області буде у межах +9 +14 градусів, а на решті території +16 +21.
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні хмарно, вітер південно-західний, 5-10 м/с. За прогнозами синоптиків, столицю України сьогодні накриють дощі.
Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +9 +11 градусів, а в області +9 +14 градусів.
Україну засипало снігом у травні
Травень в Україні видався не дуже теплим, порівняно з іншими роками. Крім того, захід України неодноразово засипало снігом. Морозна погода спостерігалася у Карпатах минулими вихідними.
У четвер, 15 травня, жителі західних областей України повідомляли про сніг. Зокрема, засніжило у Львівській області.
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